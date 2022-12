ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ (Rishabh Pants medical report) ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ (rishabh pant car accident ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਜੀਐਲਸੀ ਕੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪੰਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੁੜਕੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ (Torn right knee ligament ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਐਮਆਰਆਈ (MRI of the ankle and knee) ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਪੰਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ: ਪੰਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਆਗਾਮੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਗਾਵਸਕਰ ਟਰਾਫੀ (Border Gavaskar Trophy) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ NCA 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਰਹੇ ਪੰਤ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਮਦਪੁਰ ਝੱਲ ਨੇੜੇ ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਨਰਸਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਭ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

33 ਟੈਸਟ - 2271 ਦੌੜਾਂ - 5 ਸੈਂਕੜੇ

30 ਵਨਡੇ - 865 ਦੌੜਾਂ - 1 ਸੈਂਕੜਾ

66 ਟੀ-20 - 987 ਦੌੜਾਂ - 3 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ