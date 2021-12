ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਪੀਸੋਡ (last episode of Mann Ki Baat) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 140 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ (Confidence in the Indian system) ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ (The will power of Indians) ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 2021 ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਏਗੀ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

