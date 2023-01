ਉਡੁਪੀ (ਕਰਨਾਟਕ) : ਉਡੁਪੀ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਦੁਬਿਦਰੀ ਦੇ ਜਰੰਦਯਾ ਦੈਵਾਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 'ਕਾਂਤਾਰਾ' ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਦੈਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ ਸੀ (Person died who went court against Daivasthana) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ (It happened because of the power of God) ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਦੁਬਿਦਰੀ ਦਾ ਪਦੁਹਿਤਲੁ ਜੇਰੰਦਿਆ ਦੀਪਾਵਸਥਾਨ (Paduhitalu Jerandya shrine of Padubidri) ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੈਟੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੈਵਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਯਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੈਵਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ: ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਰਨੰਦਿਆ ਦੀਪਵਸਥਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਉਤਸਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਯਾ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੈਟੀ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਜਯਾ ਪੁਜਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗੇ ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਾਂਤਾਰਾ ਮੂਵੀ: ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਤਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (Kantara movie story by Rishabh Shetty) ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਪੰਜੁਰਲੀ ਦੈਵਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਦੈਵੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜੁਰਲੀ ਦੈਵਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਤਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ