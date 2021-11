ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 (Punjab Assembly Election 2022) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਂਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ (Punjab got first position in education)।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ (Punjab has 1.5 time more teachers than Delhi's) ਹੋਣਾਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਾਂ "ਜੁਮਲਾ" ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।’

ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ 1.93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3.3 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਚਾਲੂ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ 8886 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1117 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 35:1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24.5:1 ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 15% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਣੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ "ਅਸਲੀ" ਅਤੇ "ਨਕਲੀ" ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡ ਇੰਡੈਕਸ (ਐਨਪੀਜੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 5 ਮਾਪਦੰਡਾਂ-ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਪਹੁੰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋ. ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ