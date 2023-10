ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਆਈ ਇਸਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ (India Or Bharat) ਪੜ੍ਹਣਗੇ।

India Vs Bharat ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਭੱਖ਼ਿਆ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਿਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ-20 ਡਿਨਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ President Of India ਦੀ ਬਜਾਏ President Of Bharat ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।