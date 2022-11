ਗਵਾਲੀਅਰ: ਮਹਾਰਾਜਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਚ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨਲੀਲਾ (Jaswant committed suicide by shooting himself) ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਫੋਰਸ( deceased Jaswant Singh was an Air Force jawan) ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ।

ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।