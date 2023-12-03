Election Result Funny Memes : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 'ਮੀਮਫੈਸਟ', ਹੱਸ-ਹੱਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੁਹਰੇ
Published: 45 minutes ago
Election Result Funny Memes : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 'ਮੀਮਫੈਸਟ', ਹੱਸ-ਹੱਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੁਹਰੇ
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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਨੀ ਟਵੀਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ: 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਨੀ ਮੀਮਜ਼: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਆਰਐਸ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ -
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Silent 🤭— SURYAVANSHI🇮🇳 (@Dr__1928) December 3, 2023
Rajasthan & Chhattisgarh#ElectionResults pic.twitter.com/EhrwNrkMdJ
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Rahul Gandhi as a BJP supporter 😂#ElectionResults#ExitPolls2023pic.twitter.com/cfRt1Kwbbh— The Rashtrawadi (@RashtrawadiVeer) December 3, 2023
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#ElectionResults#ElectionResults#पनौती— Thakur DADA (@anwaaiwithlyr21) December 3, 2023
जो हार का रिकॉर्ड राहुल गांधी ने बनाया है उसे केवल राहुल गांधी ही तोड़ सकते हैं।#कांग्रेस_का_पनौती pic.twitter.com/5btyxFSyMF
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Somebody please give me a high powered microscope 🔬— Sattu (@Sattu94967722) December 3, 2023
Still searching for@AAPRajasthan@AAPMPOfficial@AAPChhattisgarh
Telangana they have already won.
Congratulations @vajinkya16 @Tweet2Chayan
#ElectionResults
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तुम लोग संभाल लोगे या आऊ छत्तीसगढ़ #Elections2023 #ElectionResults #Chattisgarhelection2023 #Chattisgarh #AajTakExactPoll #BJP4IND #AmitShah pic.twitter.com/6q8tInWq8h— Khiladi Ankit (@AnkitAm37060379) December 3, 2023
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तुम लोग संभाल लोगे या आऊ छत्तीसगढ़ #Elections2023 #ElectionResults #Chattisgarhelection2023 #Chattisgarh #AajTakExactPoll #BJP4IND #AmitShah pic.twitter.com/6q8tInWq8h— Khiladi Ankit (@AnkitAm37060379) December 3, 2023
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भामाशाह कार्ड बनवाना होगा या फिर जनाधार कार्ड ये कल सुबह गणना के बाद क्लियर हो पाएगा..!!— SATISH SINGH GURJAR-सतीश सिंह गुर्जर (@Gurjarsaab24) December 3, 2023
😬😬😬
खाना इंदिरा रसोई मे खायेंगे या अन्नपुर्णा रसोई में यह भी पता चल जायेगा😂😂
राजीव गाँधी सेवा केंद्र
या अटल सेवा केंद्र 😅😅#ElectionResults
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Rajasthan - BJP ✅— Xi jingping (Parody) (@xipingaoc) December 3, 2023
MP - BJP ✅
Chhattisgarh - Congress ✅#ElectionResults
pic.twitter.com/DAodVg2sb6