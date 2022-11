ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ(Shraddha Murder Case) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ(Application for polygraph test of Aftab ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਕੇਤ ਸਥਿਤ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਵੀਰਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੀਰਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ (Narco test and polygraph test) ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ: ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ (A narco test is different in many ways) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੱਚਾਈ ਸਿਰਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁਟੀਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ( persons body is able to withstand anesthesia) ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਲਸ ਰੇਟ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਕੰਬਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ।