ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਮਿਚੌਂਗ' ਕਾਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ( trains going to South India is affected) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 5, 6 ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।