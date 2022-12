ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (Indian cricketer Rishabh Pant) ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (RESCUED RISHABH PANT AFTER ACCIDENT) ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (108 Ambulance Service Pharmacist Monu Kumar) ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ 5.18 ਵਜੇ ਆਇਆ ਫੋਨ : ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5.18 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਝਾਲ ਨੇੜੇ ਮੋੜ ਕੋਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਆ ਜਾਓ। ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਭ (The injured is none other than Rishabh Pant) ਪੰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ।

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ : ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਲੇਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ (Rishabh Pant fully conscious) 'ਚ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ: ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ (Rishabh Pant was not hurt much) ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ: ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਭ : ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (rishabh Pant accident) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲੱਕੀ ਲਾਕੇਟ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।