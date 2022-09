ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼: ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਚੌਕੀ (The role of Patwari Chowki is doubtful) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕਿਤਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਦਰਅਸਲ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਨੰਤਰਾ ਰਿਜ਼ੌਰਟ (ਵਨੰਤਰਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕੇਸ) (Vanantara Resort Case) ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ (Receptionist Ankita Bhandari) ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰੀਆ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਦਾਖਲ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮਾਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਪਟਵਾਰੀ) ਵੈਭਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਭਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅੰਕਿਤਾ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।

20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪੁਲਸ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਮ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਯਾਨੀ ਲਕਸ਼ਮਣਝੁਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ : ਪੁਲਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰੀਆ, ਮੈਨੇਜਰ ਸੌਰਭ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅੰਕਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਕਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੈਭਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ (Why not check the role of Vaibhav Pratap) ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੈਭਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੰਧਖਾਲ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਯਮਕੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੈਭਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਵੈਭਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ: ਅੰਕਿਤਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਆਈਜੀ ਪੀ ਰੇਣੂਕਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ (Eagerly waiting for the SIT investigation report) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪੁਲਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ਼ 'ਚ 118 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ, ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ