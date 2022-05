ਬਿਹਾਰ/ਪਟਨਾ: ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲਾ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ 11 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਨੂੰ (Bollywood Actor Sonu Sood) ਲਈ ਅਸਲ ਹਮਦਰਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਵਿਰਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੋਨੂੰ? ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਹਟਾ (Bihta) ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (Ideal International Public School) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ- “ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਕੂਲ ਬੈਗ 'ਤੇ ਪਾਓ. ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ

ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੜਕੇ ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੱਚੇ ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈਡੀਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਮਾਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਟਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।

Sonu's video went viral: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ (ਨਾਲੰਦਾ ਸੋਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ)। ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਗੌਹਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲੂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ: ਦਰਅਸਲ, ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਮੰਜੂ ਸਿਨਹਾ (ਕਲਿਆਣ ਬੀਘਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਦੀ 16ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬਿਘਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 11 ਸਾਲਾ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'ਸਰ! ਸੁਣੋ ਨਾ ਪ੍ਰਣਾਮ… ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਗਈ। ਬੱਚਾ (ਸੋਨੂੰ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ''ਸਰ, ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ.. ਸਲਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ... ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ: ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਰਨੌਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੀਮਾ ਕੌਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ: ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 30 ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲੀਲਾ ਦੇਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ।

ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਗੌਹਰ ਖਾਨ: ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ (Bollywood Come For Help of Sonu) ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਨਹਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (gauhar khan came forward to help sonu)। ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।



ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੂਜਾ ਭੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਪੂਜਾ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।

