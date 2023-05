Aries horoscope (ਮੇਸ਼)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ।ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

Taurus Horoscope (ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।



Gemini Horoscope (ਮਿਥੁਨ)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।



Cancer horoscope (ਕਰਕ)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।



Leo Horoscope (ਸਿੰਘ)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਲਸ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ।



Virgo horoscope (ਕੰਨਿਆ)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਪਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਰਹੱਸਮਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੱਧਮ ਰਹੇਗੀ।

Libra Horoscope (ਤੁਲਾ)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਨੇਮਾ, ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।



Scorpio Horoscope (ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਧਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



Sagittarius Horoscope (ਧਨੁ)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ। ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਲ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਲੱਭੋ।



Capricorn Horoscope (ਮਕਰ)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ।



Aquarius Horoscope (ਕੁੰਭ)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ।



Pisces Horoscope (ਮੀਨ)

18 ਮਈ, 2023, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।