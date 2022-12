ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Hyderabad Central University) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਐਚਸੀਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ (Harassment with a student from Thailand) ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਗਾਚੀਬੋਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 354 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਾਚੀਬੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ (The professor is currently in police custody) ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ (Demanding strict action against the professor) ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਚਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ (Additional force deployed in HCU) ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਚਸੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

