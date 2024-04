Nothing ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਆਡੀਓ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ - Nothing Ear and Nothing Ear a

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Nothing ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Nothing Ear ਅਤੇ Nothing Ear (a) ਆਡੀਓ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਆਡੀਓ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਦੋ ਆਡੀਓ ਡਿਵਾਈਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Nothing Ear ਅਤੇ Nothing Ear (a) ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Nothing Ear ਅਤੇ Nothing Ear (a) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਆਡੀਓ ਡਿਵਾਈਸ 2021 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਆਡੀਓ ਡਿਵਾਈਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Nothing Ear (2) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Nothing Ear (3) ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ Nothing Ear (2) ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ Nothing Ear ਅਤੇ Nothing Ear (a) ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।