ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ - XIAORUIZI SCIENCE AND TECHNOLOGY

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੁਹਾਨ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫਤਰ (OFAC) ਨੇ ਵੁਹਾਨ Xiaoruizi Science and Technology Co., Ltd. (Wuhan XRZ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨੀ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਸਐਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਬਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ: ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਝਾਓ ਗੁਆਂਗਜ਼ੋਂਗ ਅਤੇ ਨੀ ਗਾਓਬਿਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੁਹਾਨ ਜ਼ਿਆਓਰੂਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OFAC ਵੁਹਾਨ XRZ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਝਾਓ ਗੁਆਂਗਜ਼ੋਂਗ ਅਤੇ ਨੀ ਗਾਓਬਿਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਬਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੱਤ ਚੀਨੀ ਹੈਕਿੰਗ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ : "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਬਰ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇਲਸਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਐਸ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਟੀ 31 ਨਾਮਕ ਚੀਨ ਅਧਾਰਤ ਹੈਕਿੰਗ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਫਬੀਆਈ), ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਫਸੀਡੀਓ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਜ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਬਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। "ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਜ-ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਬਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ," ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ), ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ': ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ।

ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ" ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜ-ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨੀ ਗਾਓਬਿਨ, ਜੋ APT31 ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਸਐਸ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ।

ਚੀਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਚੀਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।