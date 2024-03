ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ UNGA ਕਰੇਗੀ ਵੋਟ, ਕਿਹਾ- ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ - UN WILL VOTE ON US RESOLUTION

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 1 hours ago