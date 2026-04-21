ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ସିଏସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ETV Bharat / state

ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କମିଟିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ।

Transgender Welfare Board reconstituted for the second time in a year CS as chairman instead of minister
ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ସିଏସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 21, 2026 at 10:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କମିଟିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପୂର୍ବ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସୋନାଲି ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ମେ 15 ତାରିଖରେ ମୋହନ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଭାଗ । ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗର ସଚିବ ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ । ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିଜି, ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ।

ସେହିଭଳି ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ୍ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରହିବେ । ଏଥିସହିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇଥିବା ଦୀପ୍ତି ମହାପାତ୍ର ଓ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସୌମ୍ୟ ଦାସ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ବାଲୁଗାଁ ସ୍ଥିତ ଚେତନା ସଂଗଠନର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧି ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରହିବେ । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତିତ ବଲାଙ୍ଗିର, ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜିଲାପାଳମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ।

ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପଲିସି ଲାଗୁ ହୋଇଛି । 2021ରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ନୀତି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶୂନ୍ୟ । 2025 ମସିହା ମେ 15 ତାରିଖରେ ମୋହନ ସରକାର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବୋର୍ଡରେ ଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତିନି ବର୍ଷ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋର୍ଡର ପୁର୍ନଗଠନ ହୋଇଛି ।

ବୋର୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି, ବାସସ୍ଥାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଟିଜି ପଲିସି ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ବୋର୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଇନ-2019 ଅନୁପାଳନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ, ଘର, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ଓ ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବ ବୋର୍ଡ । ଟାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଗଠନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର 20ତମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ଆଇଡି କାର୍ଡ ମିଳିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ଆବେଦନର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ଆଇଡି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପୋର୍ଟାଲ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ 36 ହଜାର 364 ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । 31 ହଜାର 680 ଜଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ 31 ହଜାର 658 ଜଣଙ୍କୁ ଆଇଡି କାର୍ଡ ମିଳିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ହଜାର 47 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି । 239 ଜଣଙ୍କ ଆବେଦନ ଏବେ ବି ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି । 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ 20 ହଜାର 332 ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଥିଲେ ।

TAGGED:

TRANSGENDER WELFARE BOARD
ODISHA CS ANU GARG
CS CHAIRMAN OF TWB
ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ
CS CHAIRMAN OF TWB

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.