୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାଳଚେର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଲିମିଟେଡ

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଟିଏଫଏଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 18, 2026 at 7:26 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାଳଚେର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଲିମିଟେଡ ବା ଟିଏଫଏଲ । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ୨୨୦ କେଭି ଲାଇନ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେହିଭଳି ୩୩ କେଭି ଲାଇନ ଯିବା ପାଇଁ ରେଲଓ୍ୱେ ସାଇଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ନେଇ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ । ଟିଏଫଏଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ।

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ତାଳଚେର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଲିମିଟେଡ ବା ଟିଏଫଏଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ଟିଏଫଏଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନେଇ ରହୁଥିବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସମସ୍ୟା ଓ ସେସବୁର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା 'ପ୍ରଗତି' ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ୨୨୦ କେଭି ଲାଇନ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓପିଟିସିଏଲ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ୩୩ କେଭି ଲାଇନ ଯିବା ପାଇଁ ରେଲଓ୍ୱେ ସାଇଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିସ୍ଥାପନ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦି ସଂପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଟିଫିଏଲର କାମ କଣ ?

ତାଳଚେର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଲିମିଟେଡ ହେଉଛି ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କମ୍ପାନୀ । ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମୂହ, କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ, ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କେମିକାଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଓ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଟିଏଫଏଲର ମୂଳ ଧାରଣା ହେଉଛି ଦେଶୀୟ କୋଇଲା ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଲ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହା ଆମଦାନୀକୃତ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ସ୍ଥାନୀୟ କୋଇଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ।

ଭାରତର ସ୍ୱୟଂନିର୍ଭରତା ନୀତି ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମଦାନି ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମେଇବା ସହିତ ଦେଶୀୟ କୋଇଲା ସମ୍ପଦର ସଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା, ଓପିଟିସିଏଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମା, ଟିପିସିଓଡିଏଲର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ରେଲଓ୍ୱେ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଏସପି, ଅନୁଗୁଳ ଡିଏଫଓ ପ୍ରମୁଖ ଭିସି ଜରିଆରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 7ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ସାର ଯୋଗାଣ ସହିତ କଳା ବଜାର ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 'VDumpling Dynasty', 3 ବର୍ଷରେ 1.8 କୋଟିର ବ୍ଯବସାୟ

