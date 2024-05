ଆସିକାରେ ପ୍ରଚାର ସରଗରମ, ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ ପାଢୀ - BJP Election Campaign In Ask

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 18, 2024, 7:15 AM IST Follow Us