Mac ଲାଇନଅପ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର M5 ଚିପ୍ ସହ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବ ଆପଲ୍; 2026ରେ କରିପାରେ ଲଞ୍ଚ
ଆପଲ୍ ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ ଲାଇନଅପ୍କୁ ଲାଟେଷ୍ଟ M5 ଚିପ୍ ସହ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରି 2026 ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 13, 2025 at 11:56 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ 2026 ମସିହାରେ ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅପଡେଟ୍ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର M5 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଆପଲ୍ଇନସାଇଡ୍ର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ରିଫ୍ରେସ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini ଓ Mac Studio ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଥମେ ଆସିବ M5 MacBook Pro
ଲାଟେଷ୍ଟ M5 ଚିପ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମେ MacBook Pro ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ । ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ M5 Pro ଓ M5 Max ଚିପ୍ ସହିତ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026 ପ୍ରଥମ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କୋଡ୍ ଓ ଟେଷ୍ଟିଂ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଲ୍ ଏକ ନୂତନ MacBook Pro ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ J704 ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା M4-ଆଧାରିତ J604 MacBook Proର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । AppleInsider ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆଗାମୀ ଲାପଟପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ macOS Tahoe 26.0.2ର ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଲ୍ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉଭୟକୁ ସଜାଡୁଛି । J704 ଚିହ୍ନଟକାରୀ MacBook Proର ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ M5 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଯଦିଓ ଆପଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଲଞ୍ଚ ସମ୍ଭବତଃ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ।
ଆପଲ୍ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର MacBook Pro ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାର ଆଉ ଏକ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ଯେ ଆପଲ୍ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୀମିତ କରିଛି । ଏହି ଅନୁମାନକୁ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ି ୟୁଏସ୍ ଫେଡେରାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ କମିଶନ (FCC) ଏକ ନୂତନ ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର 'A3434' ଲିକ୍ କରିଛି ଯାହା କୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ଆପଲ୍ ଲାପଟପ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, ଯାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା ଆଗାମୀ M5 MacBook Proର ଅଟେ ।
ସେହିପରି 2026ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ M5 Pro ଏବଂ M5 Max ଚିପ୍ସ ସହିତ ଉଚ୍ଚମାନର MacBook Pro ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି J714 ଏବଂ J716 ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ 14-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ 16-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ Pro ଓ Max ରିଲିଜଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
M5 MacBook Air
ଆପଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ବୁକ୍ ପ୍ରୋ ସହିତ, ମ୍ୟାକ୍ବୁକ୍ ଏୟାରକୁ ରିଫ୍ରେସ୍ କରି M5 ଚିପ୍ ସହିତ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଏହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବେ J813 ଓ J815 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ନୂତନ ଏୟାର ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ M4 ପିଢ଼ି ପରି 13-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ 15-ଇଞ୍ଚ ଆକାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ macOS 26.2 ସହିତ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ ।
Mac mini, Mac Studio
ଆପଲ୍ Mac mini (J873s, J873g) ଏବଂ Mac Studio (J775c, J775d) ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ରେସଡ୍ ମଡେଲକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ macOS 26.4 ସହିତ 2026 ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।