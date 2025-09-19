ETV Bharat / technology

iPhone 17 ସିରିଜ; ଆଜିଠୁ ଭାରତରେ ସେଲ୍‌ ଆରମ୍ଭ, ଷ୍ଟୋର ଆଗରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ

ଭାରତରେ ଆଜିଠୁ ନୂଆ ପିଢିର ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ଆଗରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା iPhone 17 ସିରିଜ ବିକ୍ରି (Image Credit:, Apple, ANI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 10:41 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19, 2025) ଏହାର iPhone 17 ସିରିଜ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ଏବଂ iPhone Air ସାମିଲ । ଏହି ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ନୂତନ ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଲଞ୍ଚର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଇଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ଏବଂ ବିନା ମୂଲ୍ୟର EMI ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ସେଲ୍‌ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିକେସି, ଦିଲ୍ଲୀ ସାକେତ ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି କମଳା ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 17 Pro Max ଆଇଫୋନର ଅଧିକ ଚାହିଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ iPhone କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛୁ ।

iPhone 17 Series: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

  • iPhone 17ର 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 82,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 1,02,900 ଟଙ୍କା ଅଛି ।
  • iPhone Airର 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ₹1,19,900, 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ₹1,39,900 ଏବଂ 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ₹1,59,900ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
  • iPhone 17 Proର 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ₹1,34,900, 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ₹1,54,900 ଏବଂ 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ₹1,74,900ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
  • ଫ୍ଲାଗସିପ୍ iPhone 17 Pro Maxର 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹1,49,900, 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹1,69,900, 2TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹1,89,900 ଏବଂ 2TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹2,29,900 ରହିଛି ।
  • iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ଏବଂ iPhone 17 Pro Max ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରୁ ଅଧିକୃତ Apple ଷ୍ଟୋର, Appleର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ Amazon, Flipkart ଏବଂ Vijay Sales ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖୁଚୁରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
Apple iPhone 17 Series (Image Credit: Apple)

iPhone 17 Series: ଲଞ୍ଚ ଅଫର

ଲଞ୍ଚ ଅଫରରେ iPhone 17 ସିରିଜ ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ କାରବାର ଉପରେ ₹5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ସାମିଲ । 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ EMI ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଗ୍ରାହକମାନେ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ₹64,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।

ଆପ୍‌ ଷ୍ଟୋରରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ

ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା-କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (ବିକେସି)ରେ ଥିବା ଆପଲ୍‌ର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଷ୍ଟୋର ବାହାରେ କ୍ରେତାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆପଲ୍‌ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସୁଗମ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ବିକେସି ବାହାରେ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭିଡ଼ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ କିଛି କ୍ରେତା ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟୋର ପରି ଦିଲ୍ଲୀ ସାକେତ ଷ୍ଟୋରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନୂଆ ଆଇଫୋନ ମଡେଲ୍‌ ନେବା ଲାଗି କ୍ରେତାମାନେ ରାତିରୁ ଲାଇନ୍‌ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆରେ ଥିବା ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି । ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇଫୋନ୍ କିଣୁଛି । ଏହା ଏକ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା । ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍‌ ଥିଲା...ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଆଇଫୋନ୍ 18 ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ।"

Apple iPhone 17: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଆପଲ୍‌ର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 17ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ProMotion ଡିସପ୍ଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଏବେ Pro ଭାରିଏଣ୍ଟ ପରି 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଆସୁଛି । ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ, 6.3-ଇଞ୍ଚ ସୁପର୍ ରେଟିନା XDR ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ନୂତନ Ceramic Shield 2 ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷିତ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହା 3 ଗୁଣା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ଆସିଥାଏ । iPhone 17 ମଡେଲଟି A19 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲଠାରୁ ଦ୍ବିଗୁଣ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ଏକ ନୂତନ ସେଣ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା, ଏକ 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍-ଗୁଣବତ୍ତା 2x ଟେଲିଫଟୋ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯାହା ମାକ୍ରୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । iPhone 17 5ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଆସୁଛି: କଳା, ଲାଭେଣ୍ଡର, ମିଷ୍ଟ ବ୍ଲୁ, ସେଜ୍ ଏବଂ ଧଳା

ଦିଲ୍ଲୀ ସାକେତ ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ (ANI Photo)


Apple iPhone 17 Air: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

iPhone 17 Air କେବଳ ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଆଇଫୋନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ସ୍ଲାବ୍-ଶୈଳୀର ଫୋନ୍, ଯାହା Galaxy S25 Edge ଏବଂ ଏହାର 5.8 ମିମି ଫର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ 5.6 ମିମି ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଡିଭାଇସର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ Ceramic Shield ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ବରେ Ceramic Shield 2 ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । Air ମଡେଲରେ 120Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ProMotion ସହିତ ଏକ ସୁପର ରେଟିନା XDR ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଡିସପ୍ଲେ ଆକାର 6.5 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି । ଆପଲ୍‌ର ଏହି ନୂତନ ପତଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆଇଫୋନ ମଡେଲରେ A19 Pro, N1, ଏବଂ C1X ଚିପ୍ସ ଅଛି । ଡିଭାଇସଟି ପଛରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ 18MP ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ସମ୍ମୁଖ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । iPhone 17 Air 4ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ: ସ୍ପେସ୍ ବ୍ଲାକ୍‌, କ୍ଲାଉଡ୍ ହ୍ବାଇଟ୍‌, ଲାଇଟ୍‌ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ

ମୁମ୍ବାଇ ବିକେସି ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ବାହାରେ କ୍ରେତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ (ANI Photo)

Apple iPhone 17 Pro ଓ iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro ଏବଂ iPhone 17 Pro Maxରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଭାପର୍ ଚାମ୍ବର ସହିତ ନୂତନ A19 Pro ଚିପ୍ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଡିଭାଇସ୍ ପଛରେ 3ଟି 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ, ଏକ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍‌ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ ଯାହା Pro ମଡେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ 8x ଜୁମ୍ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଉଭୟ ମଡେଲରେ ଏକ 18MP ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । iPhone 17 Pro ଏବଂ iPhone 17 Pro Maxରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ProRes RAW, Apple Log 2 ଏବଂ genlock ସାମିଲ । ଉଭୟ ମଡେଲ୍ ପଛରେ Ceramic Shield ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ Ceramic Shield 2 ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଉଭୟ ମଡେଲ୍ 3ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଆସିଥାଏ: ଡିପ୍‌ ବ୍ଲୁ, କସମିକ୍‌ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ସିଲଭର

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତରେ ସ୍ବଦେଶୀ iPhone 17 ସିରିଜର ବଢିଲା ଚାହିଦା, ଗତବର୍ଷଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି ପ୍ରି-ଅର୍ଡର

