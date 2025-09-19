iPhone 17 Sale: ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର, ଲାଗିଲା ବଡ଼ 'Pro' ଓ 'Air' ହୋର୍ଡିଂ
ଭାରତରେ ଆଜିଠୁ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିଲାଗି ମୁମ୍ବାଇ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ 'Pro' ଓ 'Air' ହୋର୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 19, 2025 at 2:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆପଲ୍ iPhone 17 ସିରିଜ୍ ବିକ୍ରୟ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରମୁଖ Apple BKC ଷ୍ଟୋର ଏହି ଉତ୍ସବର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ଆପଲ୍ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ Xରେ ଷ୍ଟୋରର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିସ୍ତୃତ ସାଜସଜ୍ଜା, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ ବିଶାଳ iPhone 17 Pro ହୋର୍ଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ iPhone Air ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ତେବେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେଟଅପ୍ ତୁରନ୍ତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ଆପଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ସେପଟେ ନୂଆ ପିଢିର ଆଇଫୋନ କିଣିବା ଲାଗି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଷ୍ଟୋର ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଡି ଭୋରରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଷ୍ଟୋର ଆଗରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜରେ iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ଏବଂ iPhone Air ସାମିଲ ରହିଛି । ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକ iPhone 17 Pro Maxର କମଳା ରଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତେ ଏହି ରଙ୍ଗର ଆଇଫୋନର ଅଧିକ ଚାହିଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Can’t wait for tomorrow! pic.twitter.com/VT0Js4DVmU— Tim Cook (@tim_cook) September 18, 2025
ଆପଲ୍ BKCରେ ସେଲିବ୍ରେସନ
ମୁମ୍ବାଇ ବିକେସି ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ହୋର୍ଡିଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଆଇଫୋନ ମଡେଲ କିଣିବା ପରେ ଏହି ହୋର୍ଡିଂ ଆଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କ୍ରେତାମାନେ ଷ୍ଟୋରର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଡିଜାଇନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଗ୍ରାହକ iPhone 17 Pro Maxର କସ୍ମିକ୍ ଅରେଞ୍ଜ 256GB ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ରାତି 2ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କିଣିବା ପରେ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ "ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଯିଏକି ଆଇଫୋନ କିଣିବା ଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା କରି ଆଇଫୋନ 17 କିଣିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ରାତି 2ଟାରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଲାଗିଛି...ମୁଁ ଆଇଫୋନ 17 ପ୍ରୋ କସ୍ମିକ୍ ଅରେଞ୍ଜ 256ଜିବି କିଣିଲି...ଏହି ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଛି । ଏହାକୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ।" ସେହିପରି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସକାଳ 6.30ଟାରେ ଆଇଫୋନ କିଣିଲା ପରେ ଷ୍ଟୋରରେ ସୁଗମ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
Mumbai, Maharashtra: A resident of Delhi who traveled to Mumbai to buy the latest Apple iPhone 17 series shared his experience— IANS (@ians_india) September 19, 2025
He says, “I came to stand in line at 2 a.m. last night... I got the iPhone 17 Pro Cosmic Orange 256GB... The color is amazing and I can’t wait to set it… pic.twitter.com/IbATx59QOn
ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, iPhone 17 Pro Max ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦାପ୍ରାପ୍ତ ମଡେଲ୍, ଯାହାର ନୂତନ A19 Pro ଚିପ୍, ଉନ୍ନତ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅନେକ ଉତ୍ସାହୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲାଇନଅପ୍ରେ ଆପଲ୍ର ନୂତନ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା iPhone Air, ଏହାର କମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେତେଟା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିନାହିଁ ।
VIDEO | iPhone 17 series launch: Excitement builds as long queues form outside Apple Store at BKC Jio centre, Mumbai, for pre-booking. The new lineup will be available in India from September 19.#iPhone17 #AppleLaunch #Mumbai— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/agaHQQAhqf
ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ
ଆପଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ iPhone 17 ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା, ଅପ୍ଟିକାଲ୍-ଗୁଣବତ୍ତା 2x ଟେଲିଫଟୋ ସହିତ ଏକ 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ 48MP ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟାପକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମାକ୍ରୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ProMotion ସହିତ 6.3-ଇଞ୍ଚ ସୁପର୍ ରେଟିନା XDR ଡିସପ୍ଲେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ ପାଇଁ ଫୋନଟି ନୂତନତମ-ପିଢ଼ି A19 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ।
VIDEO | Mumbai: People flock to Apple Store at Bandra Kurla Complex to purchase iPhone 17. One of the first customers says, " i was standing in the queue since 3 am. i have come here from jogeshwari. i was very excited... waiting for this phone since last six months."#iPhone17… pic.twitter.com/Kyzm9bSxjx— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
ଭାରତରେ ବଢୁଛି ଆପଲ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା
ଭାରତରେ iPhone 17 Pro Max ବିକ୍ରୟ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ଆପଲ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଧ୍ୟାନରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । Apple BKC ଏବଂ Apple Saket ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ, ଭାରତ ଆପଲ୍ର ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଖୁଚୁରା ରଣନୀତି ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି । ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ସେଲ୍ ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ କୁକ୍ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ଆପଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି ।