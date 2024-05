ETV Bharat / state

ଆଜି ଆସିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ - matric and plus two result

Published : May 26, 2024, 9:48 AM IST | Updated : May 26, 2024, 10:55 AM IST

MATRIC AND PLUS TWO RESULT ( ETV BHARAT ODISHA )

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ସକାଳ 10ଟା 30ରେ ଦଶମ ଓ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ପ୍ରଥମେ HSC, ମଧ୍ୟମା ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ରେଜଲ୍ଟ କମିଟି ବସିବା ପରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ । www.bseodisha.ac.inରେ ନିଜ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସକାଳ 11ଟା 30 ପରଠାରୁ ୱେବସାଇଟରେ ଫଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏନେଇ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । MATRIC AND PLUS TWO RESULT (ETV BHARAT ODISHA) ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦିନ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଅନଲାଇନରେ ଏବଂ Whatsapp ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ । ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପରଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ । ନିଜର ମୋବାଇଲରୁ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । OR10 space ନିଜର ରୋଲ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରି 5676750କୁ ମେସେଜ କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିହେବ । ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ 12ଟା 30ରୁ ନିଜର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟମା ଓ ଷ୍ଟେଟ ଓପନ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ମୋଟ 5 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଏଥର ଅନଲାଇନ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ - How to download Matric certificate Whatsapp ରେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ? Whatsappରେ 7710058192କୁ ସେଭ କରନ୍ତୁ

ଉକ୍ତ ନମ୍ବରକୁ HI କିମ୍ବା BSE ଲେଖି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ

ଏହାପରେ କିଛି ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ

ପରେ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ

ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିହେବ ଅନଲାଇନରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନଲୋଡ: ପ୍ରଥମେ BSE ଅଫିସିଆଲ ଓ୍ବେଟସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ

ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଓ୍ବେବ ସାଇଟରେ ଏକ ଲିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ

ସେହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ

ଏକ ପେଜ ଓପନ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ

ଯେପରିକି ଟାଇପ ଅଫ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ଇୟର ଅଫ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ଡେଟ ଅଫ ବାର୍ଥ , ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ରୋଲ ନମ୍ବର

ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପି ଆସିବ

ଓଟିପି ଦେବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ

ଏହାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ

ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ କଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇପାରିବେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ: ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ www.orissaresults.nic.inରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇସ୍ପେସ୍ (HS School e-space) ଓ ଡିଜିଲକର୍ (Digilocker) ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୩ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାର ୨୫୦ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ରେଗୁଲାର ୩ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ୧୯୮ ଜଣ ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ୨୬ ହଜାର ୫୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ମୋଟ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ୯ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଅଫ୍‌ଲାଇନରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଛି । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : May 26, 2024, 10:55 AM IST