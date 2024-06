ETV Bharat / opinion

ତାଇୱାନ ସୀମାରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଚୀନର ସାମରିକ ଡ୍ରିଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ - CHINA TAIWAN ISSUE

Taiwan's new President Lai Ching-te, right, and former President Tsai Ing-wen wave during Lai's inauguration ceremony in Taipei, Taiwan on May 20, 2024 ( AP Photo )