ଶୋଇବା ବେଳେ ଅଧିକ କେଶ ଝଡୁଛି ? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି 8 ଟିପ୍ସ, ଦୂର ହୋଇଯିବ ସମସ୍ୟା - Tips to prevent hair loss

How to protect your hair at night: ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଲମ୍ବା, ସୁନ୍ଦର ଓ ଘନ କେଶ ଚାହାଁନ୍ତି । କେଶ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଏ । ହେଲେ ଆଜିକାଲି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ମହିଳା, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କେଶ ଝଡିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ । କେବଳ ଝଡିବା ନୁହେଁ, କମ୍ ବୟସରୁ କେଶ ପାଚିବା, ଶୁଷ୍କ ଓ ଡ୍ୟାମେଜ ହୋଇଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ମାନସିକ ଚାପ, ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଏହାର କାରଣ । ବିଶେଷକରି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ କେଶ ଝଡିବା ଦେଖାଯାଏ । ଯାହାକି ସାଧାରଣ କଥା । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଶୋଇବା ସମୟରେ କେଶ ଝଡିବା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତା'ହେଲେ ଆପଣନ୍ତୁ ଏହି 8ଟି ଟିପ୍ସ ।

ସାଟିନ କିମ୍ବା ସିଲ୍କ ତକିଆ ଖୋଳ ବ୍ୟବହାର: କଟନ ତକିଆରେ କେଶ ଝଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ମୁଣ୍ଡ ଓ ତକିଆ ରଗଡି ହୋଇ କେଶ ଝଡିଥାଏ । ତେଣୁ ଆପଣ କଟନ ତକିଆ କିମ୍ବା କଭର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ୍ । କଟନ ବଦଳରେ ରେଶମ/ ସିଲ୍କ କିମ୍ବା ସାଟିନ କପଡାର କଭର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା କୋମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଗଡି ହେଲେ କେଶ ଝଡିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ।

କେବେ ବି ଓଦା କେଶରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୋଇବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ । ଆଉ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଓଦା କେଶରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡନ୍ତି । ଆପଣ ଜମାରୁ ଏହି ଭୁଲ୍ କରନ୍ତୁନି । କାରଣ ଓଦା କେଶ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶୋଇବା ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ଝଡିଥାଏ । ତେଣୁ ଓଦା କେଶରେ କଦାପି ନ ଶୋଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ।

ଯଥେଷ୍ଟ ନିଦ ଶୁଅନ୍ତୁ: ଶୋଇବା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହରମୋନ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଯାହା ନୂତନ କେଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଓ ପୁରୁଣା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କେଶ ଝଡାଇଦିଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ହେଲେ କୋର୍ଟିସୋଲ ସ୍ତର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କେଶକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରେ ।

ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ: ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ । କାରଣ ଦିନ ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ କେଶ ଅଡୁଆ କିମ୍ବା ଝଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚଉଡା ଦାନ୍ତ ଥିବା ପାନିଆ କିମ୍ବା ଏକ ପଡେଲ ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର କେଶ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ବାରା ଶୋଇବା ସମୟରେ କେଶ କମ୍ ଝଡିଥାଏ । ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଓଦା କେଶକୁ ଜମା ବି କୁଣ୍ଡାଇବେ ନାହିଁ । ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିବା ପରେ ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡାଇ ପାରିବେ ।