ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ? ଜାଣନ୍ତୁ, - Best Foods To Eat Before After Yoga

By ETV Bharat Odisha Team Published : Jun 21, 2024, 1:54 PM IST

ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ? ଜାଣନ୍ତୁ, ( Getty )

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଦେଇନଥାଏ ବରଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅସଂଖ୍ୟ ଲାଭ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ ୨୧ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯୋଗ କରିବା ସହ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବଢେ ଏବଂ ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ହୁଏ । ହେଲେ ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧାରଣା ରହିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ମନେ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ବିପରୀତ ମତ ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସେନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ? ଜାଣନ୍ତୁ, (Getty) ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ? କଦଳୀ: ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଦଳୀ ଖାଇପାରିବେ । ଏହା ହଜମ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିନା ଓଜନ ବଢାଇ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ତତକ୍ଷଣାତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏଥିସହ କଦଳୀରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ମାଂସପେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ? ଜାଣନ୍ତୁ, (Getty) ଦହି: ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଦହି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହା ସହ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଅନୁଭବ ନକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରାଏ । ବାଦାମ: ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର ସମୃଦ୍ଧ ଜଳଖିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ଏବଂ ଫାଇବର ସହ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି । ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ହାଲୁକା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ? ଜାଣନ୍ତୁ, (Getty) ପଇଡ଼ ପାଣି: ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସତେଜ କରାଇଥାଏ । ଏହି ପାନୀୟରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି । ଯାହା ବ୍ୟାୟାମ ସମୟରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ? ପାଣି: ଯୋଗ କରିବା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ । କାରଣ ଏହା ଡିହାଇଡ୍ରେସନକୁ ରୋକିଥାଏ । ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଉନ୍ନତି କରାଇଥାଏ । ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ? ଜାଣନ୍ତୁ, (Getty) ଗ୍ରୀନ ଟି: ଏକ କପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ଫୁଲା ସହ ଲଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ । ଏହି ପାନୀୟ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ । ଅଣ୍ଡା: ଯୋଗ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ମାଂସପେଶୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଟିନରେ ଭରପୁର ଅଟେ ଯାହା ଖଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିବେଶନ ପରେ ମାଂସପେଶୀକୁ ମରାମତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଆପଣ ଏହାକୁ ତେଲରେ ରାନ୍ଧି କିମ୍ବା ସିଝା ଖାଆନ୍ତୁ । ଅଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୁନଃଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଚୂଡା: ଚାଉଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂଡ଼ା । ପୋହା ପେଟ ଉପରେ ହାଲୁକା ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟରେ ଭରପୁର, ଏକ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଲୌହ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ପରି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯାହା ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ । ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ? ଜାଣନ୍ତୁ, (Getty) ସାଲାଡ: ସତେଜ ପନିପରିବାରେ ଭରପୁର ସାଲାଡ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗାଇଥାଏ । ଫାଇବରରେ ଭରପୂର, ଏହି ସାଲାଡ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଓଜନ ବଢାଇ ନପାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରାଏ ନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ, ମାନସିକ-ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଯୋଗ ଯୋଗ କରିବାର ଲାଭ:- ଯୋଗ କରିବାର ଅସଂଖ୍ୟ ଲାଭ ରହିଛି । ଯୋଗ ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉତ୍ସ । ଯୋଗ ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ

ମାନସିକ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ

ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରେ

ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାଂସପେଶୀ ରହେ

ସୁସ୍ଥ ରହିବାର କ୍ଷମତା ବଢାଏ

ଯୋଗ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ

ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖେ

ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ

ଯୋଗ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ । ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ