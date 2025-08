ETV Bharat / entertainment

"यासारखा माझ्या आयुष्यात आनंदाचा दुसरा क्षण नाही"; लता मंगेशकर पुरस्कार मिळताच गझल गायक भीमराव पांचाळे भावुक - MAHARASHTRA MARATHI FILM AWARD

गजलनवाज भीमराव पांचाळे यांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार ( Source- Ashish Shelar X media post )

By ETV Bharat Marathi Team Published : August 6, 2025 at 12:43 AM IST | Updated : August 6, 2025 at 7:50 AM IST 2 Min Read

मुंबई- गझलला मराठीचं कोंदण लावून संगीताला नव्या उंचीवर पोहोचवणाऱ्या 'गझलनवाज' भीमराव पांचाळे यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. वरळी येथील डोममध्ये पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कारांच्या हीरक महोत्सवी सोहळ्यात अनेक मराठी कलाकार उपस्थित राहिले.



2024 चा चित्रपती कै. व्ही. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार प्रसिद्ध दिग्दर्शक, अभिनेते महेश मांजरेकर यांना तर चित्रपती कै. व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार अभिनेत्री मुक्ता बर्वे यांना देऊन सन्मानित करण्यात आलं. याचबरोबर 2024 चा स्व. राज कपूर जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांना आणि स्व. राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार अभिनेत्री काजोल यांना देण्यात आला. या प्रतिष्ठित पुरस्कारांबरोबरच छत्रपती शिवाजी महाराज 'महावारसा पुरस्कार 2025' हा विशेष पुरस्कार युनेस्कोतील भारताचे राजदूत विशाल शर्मा यांना प्रदान करण्यात आला. या पुरस्कार सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढा उपस्थित होते. गझलनवाज भीमराव पांचाळे यांची पुरस्काराबद्दल प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter) यासारखा माझ्या आयुष्यात आनंदाचा दुसरा क्षण नाही- लता मंगेशकर पुरस्काराचे मानकरी ठरल्यानंतर गझल गायक भीमराव पांचाळे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. "हे मराठी गझल वैभव पुढे न्यायचं आहे, आपल्या गझलला रसिकांनी भरपूर दाद द्यावी, आपली मराठी गझल पुढे जावी, या आशेनं आणि अपेक्षेनं सुरू केलेला हा प्रवास 52 वर्षे सुरू आहे. आयुष्य समृद्ध करणारा हा प्रवास आहे. आज त्याला खूप मोठं फळ मिळालं आहे. ज्यांनी जगण्याचं भरणपोषण केलं, त्या लतादीदींच्या नावानं हा पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आला. यासारखा माझ्या आयुष्यात आनंदाचा दुसरा क्षण नाही". पुढे गझल गायक पांचाळे विनम्रपणे म्हणाले, " हा पुरस्कार आणि सन्मान जीवन देणाऱ्या बाबासाहेबांना, मराठी गझलला जीवन देणाऱ्या सुरेश भट यांना आणि भरभरून दाद देणाऱ्या रसिकांना अर्पण करतो."

