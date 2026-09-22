മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള വിലക്ക് ന്യായീകരിച്ച് ജെ.ഡി വാൻസ്; നടപടി വ്യാജപ്രചാരണത്തിനെതിരെ
പ്രമുഖ വാർത്ത ചാനലുകളായ സിഎൻഎൻ, എംഎസ് നൗ, പൊളിറ്റിക്കോ എന്നിവയുടെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക പ്രവേശനമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിലക്കിയത്.
Published : September 22, 2026 at 7:35 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: സിഎൻഎൻ, എംഎസ് നൗ, പൊളിറ്റിക്കോ എന്നീ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നൽകിയിരുന്ന പ്രത്യേക പ്രവേശനം വിലക്കിയ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസ്. ഈ തീരുമാനം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമല്ലെന്നും, സർക്കാരിനെതിരെ നിരന്തരം വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്കില്ല
മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് പൂർണമായി വിലക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് നോർത്ത് കരോലിനയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ വാൻസ് വിശദീകരിച്ചു. ട്രംപിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതിക്കുമെതിരെ ഈ മൂന്ന് മാധ്യമങ്ങളും നൽകുന്ന വാർത്തകളിൽ 92 ശതമാനവും നിഷേധാത്മകമാണ്. ഇത്തരം വാർത്തകൾ അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ യഥാർഥ അഭിപ്രായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല. തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണകൂടം എന്തിനു പ്രത്യേക പ്രവേശനം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഭരണകൂടത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കാനും ഇപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. വൈറ്റ് ഹൗസിനുള്ളിലെ പ്രത്യേക പ്രവേശനം മാത്രമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരായ ബരാക് ഒബാമയുടെയും ജോ ബൈഡൻ്റെയും കാലത്ത് യാഥാസ്ഥിതിക മാധ്യമമായ ബ്രെയ്റ്റ്ബാർട്ടിന് ഇത്തരം പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാമെങ്കിലും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇനി അവർക്ക് പ്രത്യേക ഓഫിസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും വാൻസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാൻ വിഷയവും യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും
ഇറാൻ വിഷയം, ഇന്ധനവില വർധന, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിലും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ എണ്ണയും വാതകവും സുഗമമായി കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ പാടില്ലെന്നതാണ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നിലപാട്.
കഴിഞ്ഞ 80 വർഷമായി അമേരിക്കൻ നാവികസേന ചെയ്യുന്നതുപോലെ വാണിജ്യ ഗതാഗതം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ രാജ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഈ ആഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ ഇറാൻ വിഷയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
പരിഹരിക്കാൻ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നമായാണ് റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെ വാൻസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉടൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും, കാലതാമസം എടുത്താലും ഈ യുദ്ധത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നേരെയുള്ള ഭീഷണികളാണ് ഇന്ധനവില വർധനയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. വില കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഭരണകൂടം തുടരുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ധന നികുതിയിൽ ഇളവ് നൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പ്രസിഡൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റ് സ്ഥാനാർഥി മൈക്കൽ വാട്ട്ലിക്കൊപ്പം നോർത്ത് കരോലിനയിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് വാൻസ് യാത്ര തിരിച്ചത്. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പ്രചാരണത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചയാകും. ടിപ്പുകൾക്കും ഓവർടൈം ജോലികൾക്കും നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതുൾപ്പെടെ, കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നികുതി ഇളവുകളാണ് ഇടത്തരക്കാർക്കായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
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