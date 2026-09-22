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ഇറാൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് രാജ്യാന്തര വിലക്ക്; ഉപരോധം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക

സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇറാൻ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അൽ ജസീറയോട് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി

DONALD TRUMP IRAN SANCTIONS US TREASURY SCOTT BESSENT IRAN AVIATION SECTOR CRISIS CHINA US IRAN RELATIONS
ഇറാനിലെ മഹാൻ എയർ (IANS)
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By IANS

Published : September 22, 2026 at 6:33 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ഉപരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് രാജ്യാന്തര യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അമേരിക്ക. വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന വിദേശ കമ്പനികൾക്കെതിരെയും കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇറാൻ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അൽ ജസീറയോട് സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാനുമേൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം. വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് പുറമെ വിദേശ വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഇന്ധന വിതരണക്കാർ, ടിക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾ തുടങ്ങി ഇറാൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ നടത്താൻ സഹായം നൽകുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ബാധകമാണ്.

കർശന നടപടിയുമായി അമേരിക്ക
ഇറാൻ വിമാനങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അവർക്ക് ഇന്ധനമോ ലാൻഡിങ് സേവനങ്ങളോ നൽകാൻ പാടില്ല. ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കാനും അനുവദിക്കില്ല. ഈ നിർദേശം ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനികളെ ഡോളർ വിനിമയ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നും ട്രഷറി സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ശൃംഖലകളിൽ നിന്ന് ഇറാനെ പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉപരോധം കടുപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ മാസം ആദ്യം തന്നെ ഇറാൻ്റെ വ്യോമയാന മേഖലയെ സഹായിക്കുന്ന വിദേശ കമ്പനികൾക്കും നേരത്തെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരുന്ന ഇറാൻ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന അമേരിക്കൻ ഉപരോധം കാരണം ഇറാൻ്റെ വ്യോമയാന മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. പുതിയ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനോ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനോ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനോ ഇറാൻ കമ്പനികൾക്ക് നിലവിൽ സാധിക്കുന്നില്ല.

ചൈനയുടെ നിലപാട് നിർണായകം
ഊർജം, ഷിപ്പിങ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, സ്വർണം, ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികൾ തുടങ്ങി ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിപുലമായ ഉപരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നടപടികളും. ഉപരോധമുള്ള ഇറാൻ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഇടപാട് നടത്തുന്ന വിദേശ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വിലക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങും തമ്മിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ചൈനീസ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഹെ ലൈഫെങ്ങുമായി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാനെതിരായ പ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവന്നത്.

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ഇറാൻ്റെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക പങ്കാളിയും നയതന്ത്ര പിന്തുണ നൽകുന്ന രാജ്യവുമാണ് ചൈന. അതിനാൽ രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ഇറാനെ വിലക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ നീക്കങ്ങൾക്ക് ബെയ്ജിങ്ങിൻ്റെ സഹകരണം നിർണായകമാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധ നീക്കങ്ങളോട് ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് പറഞ്ഞു. ഇറാനെതിരായ ഉപരോധം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന ഗവർണർ പാൻ ഗോങ്‌ഷെങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൈനീസ് സാമ്പത്തിക അധികാരികളുമായി അമേരിക്ക ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

DONALD TRUMP IRAN SANCTIONS
US TREASURY SCOTT BESSENT
IRAN AVIATION SECTOR CRISIS
CHINA US IRAN RELATIONS
US SANCTIONS IRAN AIRLINES

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