ETV Bharat / state

അരിക്കൊമ്പൻ വിദഗ്‌ധസമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത്; പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയം - CHINNAKKANAL PANCHAYAT PROTEST

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 16, 2024, 9:13 AM IST | Updated : May 16, 2024, 10:14 AM IST

Chinnakkanal Grama Panchayat ( Source: ETV Bharat Reporter )

Last Updated : May 16, 2024, 10:14 AM IST