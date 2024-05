ETV Bharat / state

70 വിമാനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ റദ്ദാക്കി എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്‌പ്രസ് ; പ്രതിഷേധവുമായി യാത്രക്കാർ - Air India Express flights cancelled

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 8, 2024, 8:05 AM IST | Updated : May 8, 2024, 11:19 AM IST

Air India Express flights cancelled ( Source: ETV Bharat Reporter )

Last Updated : May 8, 2024, 11:19 AM IST