ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബാല്യകാല സുഹൃത്തിനെതിരെ പ്രചാരണത്തിനായി അച്ചു ഉമ്മന്‍ പത്തനംതിട്ടയില്‍ എത്തും - Achu Oommen will campaign for udf

By ETV Bharat Kerala Team Published : Mar 31, 2024, 9:32 AM IST