ETV Bharat / opinion

മരിച്ച വധുവിന് പ്രേത വരൻ; ആത്മാക്കളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന 'പ്രേത മദുവെ' - Ghost Marriage

By ETV Bharat Kerala Team

Collage of effigies used in 'Pretha Maduve' ( ETV Bharat )