മേള കാണാനെത്തിയ 17കാരിയെ ഭീഷണി പെടുത്തി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി; 3 പേർ അറസറ്റിൽ

തുംകൂർ (കർണാടക): പതിനേഴുകാരിയെ ഭീഷണി പെടുത്തി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത കേസിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്‌റ്റിൽ. സുഹൃത്തിനൊപ്പം തിങ്കളാഴ്‌ച സിദ്ധഗംഗ മഠത്തിലെ മേള കാണാൻ എത്തിയപ്പോയാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ യുവാക്കൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തത്‌ (Girl Who Had Come To The Fair Blackmailed And Gang Raped Three Arrested).

സംഭവം ഇങ്ങനെ: പെണ്‍കുട്ടിയും സുഹൃത്തും മേള കാണാനായി മലയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രതികൾ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ്‌ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് പെൺകുട്ടിയെ യുവാക്കൾ ബൈക്കിൽ കയറ്റുകയും മുറിയിലെത്തിച്ച ശേഷം ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെ തിരികെ മുട്ടത്തിനടുത്തെത്തിച്ച ശേഷം പ്രതികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്യാതസാന്ദ്ര പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ALSO READ:സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ പകർത്തി ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങ്; കൊൽക്കത്തയിൽ അധ്യാപികയും കാമുകനും അറസ്‌റ്റിൽ

അധ്യാപികയും കാമുകനും അറസ്‌റ്റിൽ: കൊൽക്കത്തയിൽ കാമുകന്‍റെയും പെണ്‍ സുഹൃത്തിന്‍റെയും സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ വീഡിയോ പകർത്തി ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ അധ്യാപികയും കാമുകനും അറസ്‌റ്റിൽ. കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കു സമീപം നരേന്ദ്രപൂരിലെ പഞ്ചസായർ പൊലീസ്‌ സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത് (School-Teacher And Her Boy Friend Arrested For Blackmailing A Friend).

പ്രതിയുടെ സുഹൃത്ത് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരേയും കഴിഞ്ഞ മാസം അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌തത്‌. പഞ്ച്സെയറിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലാണ് പ്രതിയായ അധ്യാപിക പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അധ്യാപികയുടെ കാമുകനായ കൊൽക്കത്ത മെട്രോ റെയിലിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന യുവാവാണ് കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി.