കാമറെഡ്ഡി (തെലങ്കാന) : തെലങ്കാനയില്‍ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ വൃദ്ധ മരിച്ചു (An old woman died in an attack by stray dogs). കാമറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ മച്ചാറെഡ്ഡി മണ്ഡലിലെ ലച്ചപേട്ടിലാണ് സംഭവം. വീടിന് പുറത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്ന രാമവ്വയെയാണ് (60) തെരുവ് നായ്ക്കൾ ആക്രമിച്ചത്.

നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ തെരുവുനായ്ക്കളെ ഓടിച്ചശേഷം വൃദ്ധയെ നിസാമാബാദ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഇവരുടെ മുഖത്ത് സാരമായി കടിയേറ്റിരുന്നു. ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ രാമവ്വയുടെ നില വഷളായതിനെ തുടര്‍ന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

തെരുവ്‌ നായ ആക്രമണത്തില്‍ 32 കാരി മരണപ്പെട്ടു : പഞ്ചാബില്‍ തെരുവ്‌ നായ ആക്രമണത്തില്‍ 32 കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം (Stray Dogs Maul Woman To Death). പസാൻ കാഡിം ഗ്രാമത്തിലാണ്‌ സംഭവം. ആക്രമണത്തില്‍ പരി ദേവി (32) ആണ് മരണപ്പെട്ടത്‌. 20 ഓളം തെരുവ് നായ്ക്കൾ ചേര്‍ന്ന്‌ യുവതിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

സുൽത്താൻപൂർ ലോധിയിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ച (06.02.24) വൈകുന്നേരം യുവതി കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാൻ വയലിലേക്ക് പോയ സമയത്താണ് സംഭവം. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് ഭർത്താവ് തെരച്ചിൽ നടത്തുകയും പിന്നീട് തിരച്ചറിയാനാവാത്ത നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അതേ ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റൊരു സ്‌ത്രീയെയും തെരുവ് നായ്ക്കൾ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. അവരെ സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അമിത് കുമാർ പഞ്ചാൽ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തെരുവ് നായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

ALSO READ : പടന്നയില്‍ തെരുവ് നായ ആക്രമണം; ഒന്നര വയസുകാരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്