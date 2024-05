ETV Bharat / bharat

മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്‍പ് പഞ്ചാബിൽ ഖാലിസ്ഥാനി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ; ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുത്ത് എസ് എഫ് ജെ - PM Modi Punjab Visit

By ETV Bharat Kerala Team

Khalistani Sogans Appeared At Many Places In Patiala ( ETV Bharat )