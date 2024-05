കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനിടെ 4 തൊഴിലുറപ്പുകാർ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കുടുങ്ങി; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു - Workers Trapped In Landslides

ETV Bharat / bharat

കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനിടെ 4 തൊഴിലുറപ്പുകാർ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കുടുങ്ങി; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു - Workers Trapped In Landslides

4 MGNREGA Workers Trapped Under Mudslide While Digging Well In Jharkhand ( ETV Bharat )