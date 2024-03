ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരമായ വല്ലഭ് ഭവനില്‍ തീപിടിത്തം (Fire breaks out at Vallabh Bhavan State Secretariat in Bhopal). കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മൂന്നാം നിലയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അഗ്നിബാധ പൂര്‍ണമായും അണയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്ഥലത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു.

വല്ലഭ ഭവന്‍റെ പഴയ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മൂന്നാം നിലയിലാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായതെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.