ഹൈദരാബാദ് : സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഇന്ന് തെലങ്കാന ഗവർണറായി ചുമതലയേല്‍ക്കും. രാജ്ഭവനിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 11.15 നാണ് ഗവർണറായി ചുമതലയേൽക്കുക. നിലവില്‍ ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണറായ രാധാകൃഷ്‌ണന് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു തെലങ്കാന ഗവര്‍ണറുടെയും പുതുച്ചേരി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറുടെ അധിക ചുമതല നല്‍കുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ്‌ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും (Radhakrishnan Will Take Oath As The Governor Of Telangana Today).

കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു തെലങ്കാന ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജൻ രാജിവച്ചത്. ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാജിവച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തെലങ്കാന ഗവർണർ പദവിയെ കൂടാതെ 2021 ഫെബ്രുവരി 18 മുതൽ പുതുച്ചേരിയുടെ ലെഫ്‌റ്റനന്‍റ്‌ ഗവർണറെന്ന ചുമതലയും തമിഴിസൈ സൗന്ദരരാജൻ വഹിച്ചിരുന്നു.