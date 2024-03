'പാക്‌ അധീന കശ്‌മീര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ലയിക്കും'; ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചാല്‍ കയ്യും കെട്ടി ഇരിക്കില്ലെന്ന് രാജ്‌നാഥ് സിങ് - PoK will itself merge with India

By ETV Bharat Kerala Team Published : 15 hours ago