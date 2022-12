लंडन : जास्त वजन असलेल्या स्त्रियांना श्वास लागणे, ( Corona Reports in India ) छातीत दुखणे, थकवा, स्मरणशक्ती समस्या आणि चिंता यासारखी आजार असणाऱ्या महिलांना ( Union Health Ministry India ) दीर्घकाळ टिकणारी कोविड लक्षणे ( New Corona Cases in India ) जाणवण्याची शक्यता जास्त असते. युनिव्हर्सिटी ऑफ ईस्ट अँग्लियाने केलेल्या संशोधनात ( BMI is Associated with Longer Lasting Covid Symptoms ) ही बाब समोर आली आहे. यूकेमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ ईस्ट अँग्लिया (यूईए) च्या ( According to Researchers From UEA on Covid ) संशोधकांच्या मते, उच्च बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआय) या स्थितीशी संबंधित आहे आणि महिलांना पुरुषांपेक्षा जास्त काळ कोविडचा अनुभव घेण्याची शक्यता असते.

ही आहेत सर्वात प्रचलित लक्षणे ज्यामुळे कोविड दीर्घकाळ होतो : जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनात असेही दिसून आले आहे की, दीर्घकाळापर्यंत कोविड असलेल्या लोकांना जलद बरे झालेल्या लोकांपेक्षा अतिरिक्त आणि बर्‍याचदा कायमस्वरूपी काळजी घेण्याची अधिक शक्यता असते. UEA च्या नॉर्विच मेडिकल स्कूलमधील प्रोफेसर वॅसिलिओस वासिलिओने म्हणाले, लाँग कोविड ही एक जटिल स्थिती आहे जी कोविडच्या दरम्यान किंवा नंतर विकसित होते आणि जेव्हा लक्षणे 12 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकतात तेव्हा त्याचे वर्गीकरण केले जाते. श्वास लागणे, खोकला, धडधडणे, डोकेदुखी आणि तीव्र थकवा ही सर्वात प्रचलित लक्षणे आहेत.

प्रोफेसर व्हॅसिलिओस व्हॅसिलियो यांच्या मतानुसार : प्रोफेसर व्हॅसिलिओस व्हॅसिलियो म्हणाले, "इतर लक्षणांमध्ये छातीत दुखणे किंवा घट्टपणा, मेंदूतील धुके, निद्रानाश, चक्कर येणे, सांधेदुखी, नैराश्य आणि चिंता, टिनिटस, भूक न लागणे, डोकेदुखी आणि वास किंवा चव यातील बदल यांचा समावेश असू शकतो." संशोधन पथकाने नॉरफोकमधील रुग्णांचे सर्वेक्षण केले ज्यांना 2020 मध्ये सकारात्मक कोविड पीसीआर चाचणी परिणाम प्राप्त झाला. एकूण 1,487 लोकांनी ऑनलाइन सर्वेक्षणात भाग घेतला, ज्यामध्ये श्वास लागणे, छातीत दुखणे, थकवा, स्मृती समस्या आणि चिंता यासारख्या दीर्घकाळ टिकणारी लक्षणे समाविष्ट आहेत. त्यांना आढळले की अर्ध्याहून अधिक सहभागींना (774) कमीतकमी एक दीर्घकाळापर्यंत कोविड लक्षणे जाणवत आहेत.

महिलांमध्ये कोविडची लांबलचक लक्षणे : बीएमआय, लिंग, औषधांचा वापर, इतर आरोग्य परिस्थिती आणि ते वंचित भागात राहतात की नाही हे घटक विचारात घेतले गेले. "आम्ही दर्शवितो की, साथीच्या आजाराच्या पहिल्या वर्षात पूर्वेकडील इंग्लंडमध्ये कोविडसाठी सकारात्मक चाचणी केलेल्या सर्वेक्षणातील निम्म्याहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी दीर्घकाळापर्यंत कोविडची लक्षणे नोंदवली आहेत." असेही वॅसिलियो यांनी सांगितले. संशोधकाने सांगितले, "मजेची गोष्ट म्हणजे, आम्हाला आढळले की पुरुषांपेक्षा जास्त महिलांमध्ये दीर्घकाळ कोविडची लक्षणे आढळतात. आम्हाला असेही आढळले की उच्च बीएमआय दीर्घ कोविड कालावधीशी संबंधित आहे." दीर्घकालीन कोविड लक्षणे नसलेल्या लोकांच्या तुलनेत दीर्घ कोविड असलेले लोक आरोग्य सेवा वापरण्याची तिप्पट शक्यता असल्याचेही या संघाला आढळून आले.