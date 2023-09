जालना : Raj Thackeray Met Maratha Protestors : मराठा आंदोलन सध्या पेटलं आहे. जालना येथे मराठा आंदोलकांवर 1 सप्टेंबरला पोलिसांनी लाठीचार्ज केला (Lathicharge on Maratha Protestor in Jalna) होता. यामध्ये आंदोलकांसह अनेक पोलीसही जखमी झाले होते. मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन आता राजकारण तापलं (Politics on Maratha Reservation) आहे. मराठा आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी आता राजकीय नेत्यांची रीघ लागली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे मराठा आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी जालना येथे दाखल झाले आहेत.

राजकारण्यांच्या विनाकारण नादी लागू नका. तुमच्या घोषणांनीच सरकारनं तुम्हाला वेडं केलं आणि रस्त्यावर आणलं. या लोकांना तुमची फक्त मतं पाहिजेत. तुमच्यासाठी काही करायचं नाही - राज ठाकरे, अध्यक्ष, मनसे

राज ठाकरेंचा आंदोलनाला पाठिंबा : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रविवारी मराठा आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. राज ठाकरे यांनी फोनवरून आंदोलकांशी संवाद साधला. आमचा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे, असं राज ठाकरे यावेळी म्हणाले. मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनीही रविवारी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा जाहीर केलाय. त्यानंतर आज (4 सप्टेंबर) स्वत: राज ठाकरे हे जालन्यात दाखल होत मराठा आंदोलकांची भेट घेतली.

आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांची रांग : शनिवारी शरद पवार यांनी लाठीचार्जदरम्यान जखमी झालेल्या आंदोलकांची भेट घेतली. घडलेला हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, पोलिसांना लाठीचार्जची ऑर्डर मुंबईवरून देण्यात आली होती, असा आरोप शरद पवार यांनी केलाय. तसेच शनिवारी (2 सप्टेंबर) उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनी मराठा आंदोलकांची जालना येथे जाऊन भेट घेतली होती. लाठीचार्ज करण्यासाठी मंत्रालयातून आलेला तो अदृश्य फोन कॉल कोणाचा होता? असा सवाल संजय राऊत यांनी राज्य सरकारला विचारला होता. तसेच छत्रपती संभाजीराजे आणि खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही जालना येथे येऊन मराठा आंदोलकांची भेट घेतली.

मराठा आंदोलन मुद्दा तापला : जालना येथील गावात काही मराठा बांधव आरक्षणाच्या मुद्द्यासाठी उपोषणाला बसले होते. हे आंदोलन सुरू असतानाच अचानक 1 सप्टेंबरला दगडफेक झाली. यावेळी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला होता. यात अनेक आंदोलक आणि पोलीसही जखमी झाले होते.

