नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) राहुल द्रविडचा करार संपल्यानंतर ( National Cricket Academy ) व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे भारतीय संघाचे पुढील मुख्य प्रशिक्षक असणार ( VVS Laxman will be Next Head Coach of Indian Team ) आहेत. असे मानले जात आहे की, 2023 मध्ये खेळल्या जाणाऱ्या ( Rahul Dravids Contract with BCCI Expires ) एकदिवसीय ( Indian Chief Coach Rahul Dravid ) विश्वचषकानंतर, जर टीम इंडिया विश्वचषक विजेता बनली नाही, तर राहुल द्रविडचा करार संपताच व्हीव्हीएस लक्ष्मणला मुख्य प्रशिक्षक म्हणून पुढे आणले जाईल. व्हीव्हीएस लक्ष्मणने सध्या टीम इंडियासोबत अर्धवेळ कोचिंग केले आहे आणि तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचा प्रमुख म्हणून काम करीत आहे.

राहुल द्रविडनंतर व्हीव्हीएस लक्ष्मण पुढील भारतीय प्रशिक्षक असू शकतात

राहुल द्रविड कोच झाल्यानंतर मोठ्या स्पर्धांमध्ये टीम इंडियाचा पराभव राहुल द्रविड टीम इंडियाचा कोच बनल्यानंतर मोठ्या स्पर्धांमध्ये टीमचा पराभव आणि इतर अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. ते T20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडकडून पराभूत झाले आणि दक्षिण अफ्रिकेतील कसोटी आणि एकदिवसीय मालिका गमावण्याव्यतिरिक्त आणि बर्मिंगहॅममधील पाचव्या कसोटीत इंग्लंडकडून पराभूत झाल्याशिवाय T20 2022 आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पोहोचले नाहीत.

राहुल द्रविडनंतर व्हीव्हीएस लक्ष्मण पुढील भारतीय प्रशिक्षक असू शकतात

व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना पुढील मुख्य प्रशिक्षक बनवण्याची शक्यता एका मीडिया रिपोर्टमध्ये असे म्हटले जात आहे की, द्रविडला पुरुष संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून मुदतवाढ देण्याचा विचार केला जाणार नाही. जर टीम इंडिया विश्वचषक विजेती ठरली, तर शक्यतो या योजनेवर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो, अन्यथा सध्या बंगळुरू येथील राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना पुढील मुख्य प्रशिक्षक बनवले जाऊ शकते.

द्रविडच्या अनुपस्थितीत व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांची मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती द्रविडच्या अनुपस्थितीत 48 वर्षीय लक्ष्मण यांची भारतीय संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तो आयर्लंडविरुद्धच्या द्विपक्षीय मालिकेसाठी तसेच इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या T20 आणि जून 2022 मध्ये झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी संघासोबत होता. द्रविडला कोरोनाची लागण झाली तेव्हा संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये टी-20 आशिया कपच्या 2022 हंगामासाठीही तो भारतीय संघासोबत होता. यानंतर लवकरच, तो त्यांच्या पांढऱ्या चेंडूच्या दौऱ्यासाठी संघाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून न्यूझीलंडला गेला.

लक्ष्मणने भारतीय अंडर-19 संघासोबत केला प्रवास NCA मधील खेळाडूंच्या पुढील पिढीला तयार करण्याव्यतिरिक्त, लक्ष्मणने 2022 च्या यशस्वी विश्वचषकासाठी भारतीय अंडर-19 संघासोबत प्रवास केला आणि वेस्ट इंडिजमधील त्यांच्या मोहिमेदरम्यान युवा संघासोबत अतिशय सक्रिय भूमिका बजावली.

संघात फूट पडण्याच्या शक्यतेबद्दल विचारले असता, बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या कोणतेही विभाजन कोचिंग होणार नाही. भारतीय क्रिकेटमध्ये यापूर्वी असे घडले आहे का..?

द्रविडने भारतीय संघासोबत काम केले नोव्हेंबर 2021 मध्ये रवी शास्त्री यांच्याकडून मुख्य प्रशिक्षक म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून द्रविडने भारतीय संघासोबत काम केले आहे. ते T20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडकडून पराभूत झाले आणि दक्षिण आफ्रिकेतील कसोटी आणि एकदिवसीय मालिका गमावण्याव्यतिरिक्त आणि बर्मिंगहॅममधील पाचव्या कसोटीत इंग्लंडकडून पराभूत झाल्याशिवाय 2022 T20 आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पोहोचले नाहीत.