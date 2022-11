नवी दिल्ली : आयपीएल दिग्गज चेन्नई सुपर किंग्जने मंगळवारी महान अष्टपैलू ड्वेन ब्राव्होसोबतचा ( Dwayne Bravo out of CSK ) त्यांचा 11 वर्षांचा यशस्वी संबंध संपवला आहे. त्याला संघातून बाहेर काढण्यात आले आहे. तर सनरायझर्स हैदराबादने रोखीने समृद्ध लीगच्या ( Nicholas Pooran out of SRH ) मिनी लिलावापूर्वी स्टार फलंदाज केन विल्यमसनला ( Kane Williamson released by SRH ) बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.

खेळाडूंची यादी जाहीर : 23 डिसेंबर रोजी कोची येथे होणाऱ्या मिनी लिलावापूर्वी संघांनी कायम ठेवलेल्या आणि जाहीर केलेल्या खेळाडूंची संपूर्ण यादी जाहीर करण्याची मंगळवार ही शेवटची तारीख आहे. दिवसाची सुरुवात मुंबई इंडियन्सचा प्रदीर्घ काळ गाजवणारा वेस्ट इंडिजचा अष्टपैलू खेळाडू किरॉन पोलार्डने आयपीएलमधून निवृत्तीची घोषणा केली. त्यानंतर फक्त पाच वेळा चॅम्पियन्सचा फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून मसुदा तयार केला गेला.

पंजाब किंग्जने त्यांच्या शेवटच्या आवृत्तीचा कर्णधार मयंक अग्रवालला बाहेर : इतर मोठ्या हालचालींमध्ये, पंजाब किंग्जने त्यांच्या शेवटच्या आवृत्तीचा कर्णधार मयंक अग्रवालला सोडले आहे. तर वेस्ट इंडिजचा कर्णधार निकोलस पूरनला सनरायझर्स हैदराबादने सोडले आहे. किराॅन पोलार्डने आदल्या दिवशी निवृत्तीची घोषणा केल्याने मुंबई इंडियन्सने किरॉन पोलार्डसह तब्बल 13 खेळाडूंना संघातून बाहेर काढले आहे.

सीएसकेचे सीईओंनी मानले खेळाडूंचे आभार : CSK चे CEO कासी विश्वनाथन यांनी सांगितले की, "ज्या खेळाडूंनी CSK साठी दिलेले योगदान नेहमीच जपले जाईल. आम्हाला माहित आहे की त्यांच्यापैकी कोणालाही परत येण्याची संधी असल्यास, ते CSK संघात परत येतील." "हा खूप कठीण निर्णय आहे. जोपर्यंत खेळाडूंना टिकवून ठेवण्याचा आणि त्यांना सोडण्याचा प्रश्न आहे. तुम्हाला माहिती आहे की CSK नेहमीच खेळाडूंबद्दल खूप उत्कट आहे आणि ते फ्रँचायझीसाठीदेखील योगदान देत आहेत. हे ठरवणे आमच्यासाठी खूप कठीण आहे.

धोनीबद्दलचा विश्वास सीईओ यांनी दाखवला : जोपर्यंत सीएसकेच्या कर्णधारपदाचा प्रश्न आहे, कासीने स्पष्ट केले की त्यांचा ताईत महेंद्रसिंग धोनी संघाचे नेतृत्व करेल. "प्रत्येकाला माहित आहे की थलैवा (धोनी) संघाचे नेतृत्व करेल आणि तो सर्वोत्तम कामगिरी करेल आणि संघ चांगली कामगिरी करेल," तो म्हणाला.