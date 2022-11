नवी दिल्ली : ऑस्ट्रेलियात खेळल्या गेलेल्या टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत टीम इंडियाचा पराभव झाल्यानंतर संघ आणि खेळाडूंमध्ये बदल करण्याबाबत विविध सूचना केल्या जात ( BCCI Will Plan For Separate Teams ) आहेत. कोणी कर्णधार बदलण्याविषयी ( Some are Talking About Changing Captain ) बोलत आहे. कोणी अधिकाधिक अष्टपैलू खेळाडू ठेवण्याचा सल्ला देत आहे, तर कोणी लाल चेंडू आणि पांढर्‍या चेंडूच्या क्रिकेटसाठी स्वतंत्र संघ ( Separate Teams for Red Ball and White Ball Cricket ) तयार करण्याचा सल्ला ( Various Suggestions are Being Given Regarding Changes in Team ) देत आहे. जेणेकरून खेळाडूंमध्ये फरक करता येईल. बदलत्या काळानुसार तज्ज्ञ खेळाडूंप्रमाणे तयारी करू शकतात आणि संघ व्यवस्थापनालाही खेळाडूंच्या निवडीत कोणतीही अडचण येऊ नये. अशा परिस्थितीत दोन्ही फॉरमॅटमध्ये संधी मिळणाऱ्या दोन खेळाडूंना अपवाद असू शकतो.

संघाच्या प्रशिक्षक आणि संघ व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह : उपांत्य फेरीतील पराभवानंतर खेळाडूंच्या वैयक्तिक कामगिरीवर तसेच प्रशिक्षक आणि संघ व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषक 2023 आणि 2024 मध्ये होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ निश्चितपणे मोठा निर्णय घेईल, असे मानले जात आहे. जुन्या खेळाडूंऐवजी, नवीन वयाच्या खेळाडूंना T20 मध्ये संधी देणे आणि एकदिवसीय आणि कसोटी सामन्यांसाठी वरिष्ठ खेळाडूंना तयार करण्याचा उपक्रम विचारात घेऊ शकतो.

भारतीय संघाचे खेळाडू

दरवर्षी आयपीएलमधून नवनवीन खेळाडूंची फौज तयार होते : दरवर्षी आयपीएलमधून नवनवीन खेळाडूंची फौज तयार होत असते. मात्र, वरिष्ठ खेळाडूंमुळे अनेक खेळाडूंना टी-20 संघात संधी मिळू शकलेली नाही. तसे झाल्यास नवीन खेळाडूंना संधी मिळेल आणि खेळाडूंनाही स्वत:साठी सेट फॉरमॅट निवडून चांगली कामगिरी करण्याचे व्यासपीठ मिळेल. पुढील वर्षी भारतीय संघाला किती सामने खेळायचे आहेत ते येथे तुम्ही पाहू शकता...

भारतीय टीमचे पुढील वर्षापर्यंत मॅचेसचे शेड्यूल

कृष्णमाचारी श्रीकांतचा सल्ला : भारताचे माजी क्रिकेटपटू आणि निवड समितीचे माजी अध्यक्ष कृष्णमाचारी श्रीकांत म्हणाले की, जर मी सध्याचा मुख्य निवडकर्ता असतो तर त्याने 2024 टी-20 विश्वचषकापर्यंत संघाचा कर्णधार म्हणून हार्दिक पांड्याला नियुक्त केले असते. कृष्णमाचारी श्रीकांत स्पष्टपणे म्हणाले, पाहा, मी निवड समितीचा अध्यक्ष असतो, तर 2024 च्या विश्वचषकापर्यंत मी हार्दिक पांड्याला कर्णधार म्हणून नियुक्त केले असते. जेणेकरून नवीन संघाच्या पुनर्बांधणीला सुरुवात करता येईल. न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी तीन सामन्यांच्या T20 मालिकेपासून संघाची पुनर्बांधणी सुरू करू पाहणाऱ्या संघासाठी हा माजी क्रिकेटपटू स्वत:चा सल्ला देत आहे.

अनिल कुंबळे यांचे मत : दुसरीकडे, भारताचे माजी कर्णधार आणि मुख्य प्रशिक्षक अनिल कुंबळे यांचे मत आहे की, रेड बॉल आणि व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये वेगळे संघ तयार केले पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्व संघांसाठी हा योग्य मार्ग आहे. पांढर्‍या चेंडूच्या क्रिकेटमध्‍ये इंग्लंडचे उत्‍तम यश आणि त्‍यांना एकदिवसीय विश्‍वचषक 2019 चे विजेते बनविण्‍याने तसेच 2022 टी-20 विश्‍वचषकाचे विजेते बनवण्‍याने, लाल-बॉल आणि पांढर्‍या चेंडूच्‍या क्रिकेटच्‍या सामन्‍यांसाठी स्‍वतंत्र संघांच्‍या वादाला पुन्‍हा एकदा सुरुवात झाली.

अष्टपैलू खेळाडू फायद्याचे : अनिल कुंबळेचा असा विश्वास आहे की, अर्थातच, तुम्हाला वेगळ्या संघांची गरज आहे. मला वाटते की, या इंग्लिश संघाने जे दाखवले आहे आणि अगदी शेवटच्या T20 विश्वचषक चॅम्पियन ऑस्ट्रेलियानेही ते केले आहे. ते म्हणजे T20 फॉरमॅटमध्ये तुम्हाला खूप अष्टपैलू खेळाडूंची गरज आहे, जे गरजेच्या वेळी फलंदाजी आणि गोलंदाजी करू शकतात.

इंग्लंड संघाने दिलेले उदाहरण : अनिल कुंबळेने इंग्लंड संघाचे उदाहरण देत सांगितले की, लियाम लिव्हिंगस्टोन ७व्या क्रमांकावर फलंदाजी करत आहे. इतर कोणत्याही संघाकडे ७व्या क्रमांकावर लिव्हिंगस्टोनच्या दर्जाचा फलंदाज नाही. त्याचप्रमाणे मार्कस स्टॉइनिस ऑस्ट्रेलियाकडून सहाव्या क्रमांकावर खेळतो. टीम इंडियालाही अशीच तयारी करावी लागणार आहे. इंग्लंडमध्ये ब्रेंडन मॅक्युलम लाल-बॉलचे प्रशिक्षक आहेत. तर बेन स्टोक्स कर्णधार आहेत.

इंग्लड संघाचे उदाहरण : पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये मॅथ्यू मॉट हे मुख्य प्रशिक्षक आहेत, तर जोस बटलर कर्णधार आहेत. दृष्टीकोनातील बदलाचा अर्थ असा आहे की रेड-बॉल संघाने यावर्षीच्या घरच्या उन्हाळ्यात न्यूझीलंड, भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेवर विजय नोंदवला होता. इयॉन मॉर्गनच्या आंतरराष्ट्रीय निवृत्तीनंतर बटलरला पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटचा कर्णधार बनवण्यात आले. तुम्हाला वेगळ्या कर्णधाराची गरज आहे की वेगळ्या प्रशिक्षकाची, तो सध्या काही सांगू शकत नाही, असे कुंबळे म्हणाले. पण तुम्ही कोणता संघ निवडणार आहात आणि मग निवडण्यासाठी तुम्ही कोणत्या प्रकारची व्यवस्था तयार करणार आहात हे ध्यानात ठेवावे लागेल.