नवी दिल्ली: उपकरणांमधील विविध धातूंच्या हानिकारक प्रभावांपासून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने, ऍपलने नवीन आयफोन 14 ( iPhone 14 ) मालिका डिझाइन केली आहे. ज्यामध्ये मॅगसेफ ( MagSafe ) मध्ये वापरल्या जाणार्‍या सर्व चुंबकांसह 100 टक्के पुनर्नवीनीकरण केलेल्या दुर्मिळ पृथ्वी घटकांचा समावेश आहे. आउटगोइंग आणि 100 समाविष्ट आहेत. टॅपेट इंजिनमध्ये टंगस्टन धातूचा पुनर्वापर ( Recycling of tungsten metal in tappet engines ) केला जातो. टॅप्टिक इंजिन वापरकर्त्यांना स्थिर टच स्क्रीनवर क्लिक करण्यासारख्या क्रियांचे अनुकरण करण्यासाठी स्पर्शासंबंधी अभिप्राय प्रदान करण्यासाठी हॅप्टिक तंत्रज्ञान वापरते ( Uses haptic technology ). कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, आयफोन 14 प्रो आणि आयफोन 14 प्रो मॅक्स पर्यावरणावर त्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ( worlds first low carbon aluminium in iPhone SE ) डिझाइन केले आहेत.

"दोन्ही मॉडेल्समध्ये अनेक मुद्रित सर्किट बोर्डांच्या सोल्डरमध्ये 100 टक्के पुनर्नवीनीकरण केलेले टिन आणि अनेक मुद्रित सर्किट बोर्ड आणि सर्व कॅमेर्‍यांच्या वायरमध्ये 100 टक्के पुनर्नवीनीकरण केलेले सोने असते," असे कंपनीने म्हटले आहे. "फायबर-आधारित पॅकेजिंग ( Fiber based packaging ) बाह्य प्लास्टिकच्या आवरणाचा वापर करत नाही, जे ऍपलला 2025 पर्यंत सर्व पॅकेजिंगमधून प्लास्टिक पूर्णपणे काढून टाकण्याच्या त्याच्या उद्दिष्टाच्या जवळ आणत आहे," असे नमूद केले. अ‍ॅपल सध्या जागतिक कॉर्पोरेट ऑपरेशन्ससाठी कार्बन न्यूट्रल आहे आणि 2030 पर्यंत, त्याची संपूर्ण उत्पादन पुरवठा साखळी आणि सर्व उत्पादन जीवन चक्रांमध्ये 100 टक्के कार्बन तटस्थ होण्याची योजना आहे."

याचा अर्थ असा की घटक उत्पादन, असेंब्ली, वाहतूक, ग्राहक वापर, चार्जिंग, रीसायकलिंग आणि मटेरियल रिकव्हरी ( Recycling and Material Recovery ) याद्वारे विकल्या जाणार्‍या प्रत्येक ऍपल उपकरणावर निव्वळ-शून्य हवामान प्रभाव असेल. या वर्षी मार्चमध्ये, Apple ने iPhone SE मध्ये कमी-कार्बन अ‍ॅल्युमिनियम वापरणारे जगातील पहिले घोषित केले. ग्रीन बाँड्समध्ये $4.7 अब्ज गुंतवणुकीच्या मदतीने Apple नवीन लो-कार्बन उत्पादन आणि पुनर्वापर तंत्रज्ञानाचा विकास सुरू करू शकते, असे कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे.

2016 पासून, Apple ने तीन ग्रीन बाँड जारी केले आहेत, ज्याचा उद्देश 2030 पर्यंत पुरवठा साखळीत कार्बन न्यूट्रल होण्याच्या कंपनीच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने प्रगतीचा वेग वाढवणे आहे. या कामाचा एक भाग म्हणून, Apple ने घोषणा केली की ते कॅनडा-आधारित ELYSIS कडून थेट कार्बन-मुक्त अॅल्युमिनियम खरेदी करत आहे. ही कंपनी जगातील पहिली थेट कार्बन-मुक्त अ‍ॅल्युमिनियम स्मेल्टिंग ( Carbon-free aluminum smelting ) प्रक्रियेमागील कंपनी आहे. Apple च्या पर्यावरणीय, धोरण आणि सामाजिक उपक्रमांच्या उपाध्यक्षा लिसा जॅक्सन ( Vice President of Social Initiatives Lisa Jackson ) म्हणाल्या, "आम्ही कधीही शोधलेल्‍यापेक्षा चांगले ग्रह सोडण्‍यासाठी ऍपल वचनबद्ध आहे आणि आमचे हरित बंध हे आमचे पर्यावरणीय प्रयत्नांना पुढे नेण्‍यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे."

ऍपलने आपल्या उत्पादनांमध्ये आढळणाऱ्या अ‍ॅल्युमिनियम आणि इतर धातूंचा कार्बन प्रभाव कमी करण्यातही लक्षणीय प्रगती केली आहे. जीवाश्म इंधनाऐवजी जलविद्युत वापरून पुनर्वापर केलेल्या अ‍ॅल्युमिनियम आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर स्विच केल्याने, कंपनीचे अ‍ॅल्युमिनियम-संबंधित कार्बन उत्सर्जन 2015 पासून जवळपास 70 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. आयपॅड लाइनअपमधील प्रत्येक मॉडेल, मॅकबुक प्रो, आयपॅड एअरसह मॅकबुक एअर, मॅक मिनी आणि ऍपल वॉच 100 टक्के पुनर्नवीनीकरण केलेल्या अॅल्युमिनिअम एन्क्लोजरसह बनवले ( Made with aluminum enclosure )आहेत.

