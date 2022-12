जयपूर : तेलुगू सिनेमाची प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि बॉलिवूडची बालकलाकार (Hansika Motwani Wedding Celebrations) हंसिका मोटवानीचे लग्न रविवारी जयपूरजवळील मुंडोटा किल्ल्यावर पार पडले. यादरम्यान (Hansika got married to Sohail in Jaipur) हंसिका तिचा पती सोहेलसोबत निघून गेली. हा विवाह सोहळा पूर्णपणे कौटुंबिक कार्यक्रमासारखा होता. (Hansika Motwani's royal wedding)

मुंडोटा किल्ल्यावर डेस्टिनेशन वेडिंग : मुंडोटा किल्ल्यावर 1 डिसेंबरपासून कार्यक्रमांची फेरी अखंडपणे सुरू राहिली. हंसिका मोटवानीला डेस्टिनेशन वेडिंगसाठी जयपूरमधील सुमारे 450 वर्षे जुना मुंडोटा किल्ला आवडला होता (Destination Wedding at Mundota Fort). यावेळी कार्यक्रमस्थळावरून हंसिकाचे काही फोटो समोर आले आहेत, तर एक व्हिडिओही समोर आला आहे.

हंसिका मोटवानीचा शाही विवाह

लग्नाचा प्रत्येक विधी मुंडोटामध्ये झाला : हंसिका मोटवानीने तिचे लग्न अतिशय शाही पद्धतीने पूर्ण केले. ऐतिहासिक किल्ल्याच्या आत मेहंदीपासून डे पार्टी, हळदी आणि संगीतापर्यंतची सुफी नाईट थीम होती. हंसिका मोटवानीने सर्व कार्यक्रमात जबरदस्त नृत्य केले. त्याचवेळी तिचा पती सोहेल कथुरिया देखील हंसिकासोबत प्रत्येक विधीत सहभागी होताना दिसला. जयपूर विमानतळावर उतरल्यानंतर हंसिका मोटवानीला पार्टीपासून ते पोलो मॅच आणि संगीत विधीपर्यंत आईची साथ मिळाली. यादरम्यान त्याचा भाऊ, बहीण आणि इतर नातेवाईक फोटोंमध्ये दिसत आहेत.

लग्नात दोघेही सुंदर दिसत आहेत : हंसिका मोटवानीच्या लग्नाचे सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले फोटो खूपच सुंदर आहेत. हंसिकाने तिच्या लग्नासाठी क्लासिकल लाल वेडिंग ड्रेस निवडला आणि सोहेल क्रीम रंगाच्या शेरवानीमध्ये दिसला. या लग्नात दोघेही सुंदर दिसत आहेत. हंसिका आणि सोहेल पॅरिसमधील आयफेल टॉवरसमोर अतिशय रोमँटिक दिसले होते. तिथून हंसिकाने तिच्या लग्नाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला होता. हंसिका आणि सोहेलच्या लग्नासाठी खूप खूप अभिनंदन आणि आता चाहते देखील या जोडप्याला त्यांच्या आयुष्यातील नवीन सुरुवातीसाठी हार्दिक अभिनंदन करत आहेत.

हंसिका मोटवानीच्या वर्कफ्रंटबद्दल : हंसिकाने आपल्या करिअरची सुरुवात टीव्ही शो 'शका-लाका बूम-बूम'मधून केली होती. यानंतर ती 'सोन परी' आणि 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' सारख्या शोमध्ये बालकलाकार म्हणूनही दिसला आहे. तर हंसिका 'कोई मिल गया' या चित्रपटात पहिल्यांदा बॉलिवूडमध्ये दिसली होती. यानंतर तिने तमिळ चित्रपटसृष्टीत अभिनेत्री म्हणून करिअरला सुरुवात केली. हंसिका शेवटची तामिळ चित्रपट 'महा'मध्ये दिसली होती. हंसिका आता जेएम राजा सरवणन यांच्या 'राउडी बेबी' चित्रपटात दिसणार आहे.