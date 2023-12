Follow Us

തിരുവനന്തപുരം: വെഞ്ഞാറമൂട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ചു (Navakerala Sadas). വെഞ്ഞാറമൂട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്‍റ് ബികെ ഹരിയ്‌ക്ക് മര്‍ദനത്തില്‍ പരിക്കേറ്റു. നവകേരള സദസിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി മേഖലയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയിരുന്നു (DYFI Attacked Youth Congress). യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ തടങ്കലിലാക്കിയ വിവരം അറിഞ്ഞ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായെത്തി (DYFI Attack In Venjarammood). യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു (DYFI Youth Congress Attack). യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ കരുതല്‍ തടങ്കലില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു (Police Take Action Against Youth Congress). അതേസമയം പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ മര്‍ദിച്ച ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

