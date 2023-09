തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജിന്‍റെ (Veena George) പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗം നിയമനത്തിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന പരാതി ഞെട്ടിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍ (Bribery for Appointment- VD Satheesan Says Complaint Against Health Minister's Personal Staff is Serious). മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനയച്ച പരാതി പൊലീസിന് കൈമാറാന്‍ വൈകിയത് ഗുരുതര വീഴ്‌ചയാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മറ്റ് നിയമനങ്ങളിലും കൈക്കൂലി ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.